«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурге подала иск на организаторов концерта американского репера Канье Уэста, заявив, что ее ввели в заблуждение. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на главу пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Девушка купила билет 17 августа и планировала приехать на концерт 10 октября. Она утверждает, что агентство Say Agency не предупредило ее о том, что на момент покупки билета договор с «Газпром Ареной» еще не был заключен. По словам россиянки, агентство продавало билеты «под неисполненными отлагательными условиями». Петербурженка хочет получить от организатора ₽18,7 тысяч, а также неустойку, штраф и расходы на сумму около тысячи рублей.

Напомним, Say Agency открыло продажи билетов, но позже представители «Газпром Арены» заявили, что договор с ними еще не заключен. Организаторы утверждали, что подготовка к мероприятиям находится на финальном этапе.

После того как Россия исчезла из официального тура Уэста, глава агентства Анна Субчева объяснила это состоянием рэпера — якобы артист находится в шоке.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Валуев назвал концерт Канье Уэста «политическим вопросом».