Ветеран специальной военной операции (СВО) Виктор Шерстнев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН). Он был приятно удивлен масштабом и технологичностью центра.

По словам Виктора, при таком уровне наблюдения выборы пройдут честно.

«Я приятно удивлен тем, что увидел здесь сегодня. Впервые нахожусь в таком месте и могу своими глазами посмотреть, как все устроено на самом деле — очень масштабно и технологично», — сказал он.

Виктор Шерстнев — танкист, которого наградили медалью Суворова. В ходе спецоперации он спас боевых товарищей из-под огня. Виктор получил тяжелое ранение, но не пал духом.

После возвращения к мирной жизни он активно занялся спортом. Шерстнев завоевал бронзу Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Совершил прыжок с парашютом и поднялся на Эльбрус на высоту более 3000 м.

Кроме того, Виктор открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В клубе проходят реабилитацию ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья.

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