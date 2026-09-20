Ветеран СВО назвал Центр общественного наблюдения технологичным чудом
Ветеран СВО Шерстнев посетил Центр общественного наблюдения и оценил его масштаб
Фото: [пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026"]
Ветеран специальной военной операции (СВО) Виктор Шерстнев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН). Он был приятно удивлен масштабом и технологичностью центра.
По словам Виктора, при таком уровне наблюдения выборы пройдут честно.
«Я приятно удивлен тем, что увидел здесь сегодня. Впервые нахожусь в таком месте и могу своими глазами посмотреть, как все устроено на самом деле — очень масштабно и технологично», — сказал он.
Виктор Шерстнев — танкист, которого наградили медалью Суворова. В ходе спецоперации он спас боевых товарищей из-под огня. Виктор получил тяжелое ранение, но не пал духом.
После возвращения к мирной жизни он активно занялся спортом. Шерстнев завоевал бронзу Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Совершил прыжок с парашютом и поднялся на Эльбрус на высоту более 3000 м.
Кроме того, Виктор открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В клубе проходят реабилитацию ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья.
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