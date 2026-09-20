Почти 2,4 млн избирателей Подмосковья приняли участие в голосовании за два дня

В Московской области завершились два дня голосования на выборах сразу нескольких уровней. К этому моменту своим правом голоса воспользовались 2 389 731 избиратель, что соответствует явке 38,81%. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Жители Подмосковья проявили высокую активность. Как рассказал Фурс, основная часть голосов пришлась на традиционные избирательные участки. К 20:00 19 сентября там свои бюллетени опустили 1 781 743 человека — 32,84% избирателей.

Еще один способ участия в выборах — дистанционное электронное голосование. Его выбрали 607 988 жителей. Среди тех, кто заранее зарегистрировался для участия в ДЭГ, доля проголосовавших составила 83,04%.

По словам Руслана Фурса, очное голосование пока остается более распространенным вариантом. При этом интерес к электронному формату в Подмосковье постепенно увеличивается.

20 сентября, в последний день выборов, работу начали 3969 участковых комиссий. Большинство из них — 3925 УИКов — являются постоянными. Еще 44 комиссии организовали непосредственно в местах временного пребывания граждан. Такие участки открылись, в частности, в больницах, военных госпиталях, аэропортах и труднодоступных населенных пунктах.

За соблюдением порядка во время голосования в регионе наблюдают почти 23 тыс. человек.

Нынешняя избирательная кампания в Подмосковье включает сразу несколько уровней. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а также участвуют в муниципальных выборах. В Госдуму мандаты распределяются в 12 одномандатных округах и по партийным спискам. В Московскую областную Думу предстоит избрать 50 депутатов: 25 мест распределяются по партийным спискам, еще 25 — в одномандатных округах.

На муниципальном уровне разыгрывается 101 мандат. Голосование проходит в Коломне, Лобне, Пушкинском округе и Химках. В Можайском округе организованы дополнительные выборы, связанные с выбытием депутата.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылись избирательные участки в третий день выборов.