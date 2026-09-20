Атака БПЛА на Москву вызвала массовые отмены и задержки рейсов

Массированная атака беспилотников на Московский регион вынудила авиакомпании экстренно корректировать планы. Как минимум две крупных авиакомпании заявили о переносе и отмене ряда рейсов из-за ограничений, введенных в аэропортах Московского авиационного узла. Об этом пишет РБК .

Столичный авиаузел оказался практически парализован: во всех четырех гаванях — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — временно перестали принимать и выпускать рейсы. Во Внуково сообщили, что более 10 самолетов были перенаправлены в Пулково, Нижний Новгород, Иваново и другие города. После дозаправки они продолжат путь. О корректировке расписания предупредила и авиакомпания «Победа».

Причиной хаоса стала массированная атака дронов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было сбито 450 беспилотников, а всего на всех рубежах — 1600 БПЛА. Несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода, один дрон попал в жилой дом.

Подмосковье также понесло потери. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что при атаке погибли два человека, а 20 потребовалась медпомощь. В период с 3:00 до 5:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 249 дронов в 17 округах. Возгорания произошли в многоквартирных домах в Котельниках, Люберцах, Лыткарино и Ленинском округе.

Сергей Собянин назвал произошедшее попыткой сорвать выборы. При этом мэр подчеркнул, что противнику этого сделать не удалось.