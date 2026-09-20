Яд в виде гарнира: диетолог Редина предупредила о мышьяке в рисе

20 сентября отмечается Всемирный день риса. В магазинах можно найти десятки вариантов: белый и бурый, длиннозерный и круглозерный, басмати и жасмин, красный и черный. Они отличаются не только вкусом и способом приготовления, но и составом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, если выбирать рис именно с точки зрения пищевой ценности, преимущество обычно будет у цельнозерновых вариантов. В буром рисе после обработки сохраняются отруби и зародыш зерна, поэтому в нем больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, чем в обычном белом. Похожая ситуация с красным и черным рисом.

«У бурого риса более плотная текстура и ореховый вкус. Его зерно очищают только от несъедобной оболочки, поэтому большая часть оболочек зерна остается. За счет сохраненной оболочки в нем больше клетчатки и других полезных веществ. Черный и красный рис отличаются содержанием растительных пигментов — антоцианов», — рассказала Редина.

При этом цвет — не единственный критерий выбора. Например, басмати и жасмин относятся к длиннозерным сортам. Басмати после приготовления остается рассыпчатым и хорошо подходит для плова, гарниров и блюд с овощами. Жасмин более мягкий и ароматный, поэтому его часто используют в азиатской кухне. Есть и круглозерный рис — он содержит больше крахмала и хорошо подходит для каш, запеканок и ризотто.

Фото: [ istockphoto.com/carlosdelacalle ]

«Обычный белый рис может спокойно присутствовать в рационе здорового человека, главное, размер порции, способ приготовления и то, с чем его есть. Овощи, рыба, птица или бобовые сделают блюдо полезнее», — отметила диетолог.

Редина предупредила, что рис способен накапливать неорганический мышьяк из почвы и воды активнее, чем многие другие зерновые культуры, поэтому слишком часто его есть не рекомендуется.

«Мышьяк может накапливаться именно во внешних слоях зерна, которые сохраняются при производстве бурого риса. Лучше чередовать разные виды круп и не есть один и тот же рис каждый день», — объяснила диетолог.

По словам эксперта, рис стоит ограничивать при сахарном диабете из‑за высокого гликемического индекса или при склонности к запорам, так как крахмал замедляет работу кишечника.

Ранее эксперт рассказал, что «полезная» еда может испортить желудок. Многие пытаются перейти на рацион, где больше овощей, интервальное голодание и максимум натуральной еды. Но иногда именно такие изменения становятся причиной вздутия, изжоги и проблем с пищеварением.