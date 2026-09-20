Активность избирателей растет: в Подмосковье обновили данные по явке на третий день выборов

По состоянию на 10:00 явка избирателей на территории Московской области составила 40,10%. Новую официальную информацию о ходе голосования опубликовал Мособлизбирком.

Жители региона продолжают делать свой выбор как на традиционных участках, так и с помощью современных цифровых сервисов. Согласно статистике ведомства, непосредственно на избирательные участки пришли и проголосовали 33,99% граждан.

При этом высокий процент участия фиксируется среди пользователей дистанционного электронного голосования. В формате ДЭГ свои голоса уже отдали 85,73% избирателей.

Текущие показатели продолжают динамику первых суток избирательной кампании. Ранее сообщалось, что за первые два дня в голосовании приняли участие почти 2,4 млн жителей Подмосковья.