Активность избирателей растет: в Подмосковье обновили данные по явке на третий день выборов
Мособлизбирком: явка на выборах в Подмосковье превысила 40% к утру 20 сентября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
По состоянию на 10:00 явка избирателей на территории Московской области составила 40,10%. Новую официальную информацию о ходе голосования опубликовал Мособлизбирком.
Жители региона продолжают делать свой выбор как на традиционных участках, так и с помощью современных цифровых сервисов. Согласно статистике ведомства, непосредственно на избирательные участки пришли и проголосовали 33,99% граждан.
При этом высокий процент участия фиксируется среди пользователей дистанционного электронного голосования. В формате ДЭГ свои голоса уже отдали 85,73% избирателей.
Текущие показатели продолжают динамику первых суток избирательной кампании. Ранее сообщалось, что за первые два дня в голосовании приняли участие почти 2,4 млн жителей Подмосковья.