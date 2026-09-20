Россиянин умер на следующий день после приема у кардиолога

64-летний житель из Санкт-Петербурга скончался на следующий день после осмотра у кардиолога, сообщило издание neva.today со ссылкой на телеграм-канал «Mash на волне». Семья умершего считает, что врачи невнимательно отнеслись к симптомам пациента.

По словам сына мужчины, он обратился к врачу из-за неожиданного недомогания и одышки — ранее он вел здоровый образ жизни и не сталкивался с подобными проблемами.

Отмечается, что на приеме кардиолог измерила давление и обследовала пациента с помощью фонендоскопа, но не провела подробного опроса о симптомах и не сделала ЭКГ. На следующее утро мужчина умер от инфаркта миокарда у себя дома. Родственники выдвинули клинике на Невском проспекте претензию, настаивали на увольнении медика и признании вины медучреждением.

Изначально клиника отрицала ответственность, но позже врач ушла с места работы по собственному желанию. Сын погибшего опасается, что кардиолог продолжит работать в другом учреждении и ситуация повторится.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти жителя Петербурга. Следователи проводят проверку.

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