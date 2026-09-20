Высокая явка и спокойная обстановка: как проходит последний день голосования в Химках

Фото: [ пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026" ]

В последний день голосования на избирательных участках наблюдается спокойная обстановка и высокая явка. Об этом рассказала Екатерина Домбровская.

Она также оценила возможности Центра общественного наблюдения для контроля за ходом голосования.

«В случае необходимости готовы оперативно реагировать на возможные нарушения, однако пока таких ситуаций не зафиксировано», — отметила Екатерина.

Центр общественного наблюдения предоставляет удобные возможности для контроля за голосованием. Наблюдатели могут видеть ход голосования на избирательном участке в режиме реального времени, что делает процесс прозрачным и позволяет оперативно реагировать на любые отклонения.

Ранее сообщалось, что в Московской области открылись избирательные участки в третий день выборов.