Луков день: почему 20 сентября нельзя давать деньги в долг и сжигать луковую шелуху

Согласно преданию, Лука происходил из Ликаонии, принял монашество в обители Христа Спасителя близ Триглии, а в 975 году возглавил монастырь и оставался настоятелем до конца жизни.

Также в этот день отмечается предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, которое приходится на 21 сентября. Предпразднство — это период богослужебной подготовки к большому торжеству.

В народе 20 сентября называют Луковым днем. Название связано с созвучием имени преподобного Луки и слова «лук», а также с временем уборки репчатого лука. К этому дню старались закончить уборку урожая, просушить луковицы и убрать их на хранение. Собранные луковицы перебирали и связывали за ботву в длинные косы, которые подвешивали под потолком. Часть урожая оставляли на зиму, излишки везли на рынок.

Лук ценили не только за вкус, но и как лечебное средство: его использовали при простуде, воспалениях, головной боли, проблемах с суставами и пищеварением. Луковый сок втирали в корни волос, отваром шелухи красили ткани и пасхальные яйца. Существовало поверье: чем больше блюд с луком на столе 20 сентября, тем крепче будет здоровье домочадцев в следующем году. Хозяйки пекли луковые пироги, варили похлебки, готовили фаршированные луковицы.

Что нельзя делать в Луков день?

Предки старались не пересчитывать содержимое закромов и не хвастаться достатком — считалось, что это привлечет завистников и спугнет благополучие. Нельзя брать или давать деньги в долг — иначе финансовые трудности будут преследовать весь год. Не рекомендуется играть свадьбу или свататься — отношения окажутся непрочными.

Также запрещено дарить маленьким девочкам кукол — это может неблагоприятно повлиять на их будущую семейную жизнь. Следует избегать ссор, так как конфликт затянется надолго. Нельзя сжигать луковую шелуху — собранные на зиму луковицы начнут гнить. Не стоит печь луковицы до окончания уборки урожая, потому что оставшийся на грядках лук высохнет и пропадет.

Народные приметы на 20 сентября

Если на луковицах много шелухи — зима будет суровой и морозной. Если идет дождь — осень будет долгой и сырой. Если шишки на хвойных деревьях растут низко — морозы придут рано. Если чешуйки на шишках плотно закрылись — скоро начнется затяжная непогода. Если на небе мало облаков — зима окажется холодной и ветреной. Если журавли летят высоко и медленно — осень будет холодной и дождливой.

Считалось, что если в Луков день последним вечером в дом войдет мужчина, то домочадцы будут реже болеть в течение следующего года.