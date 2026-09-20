Студентка хотела заработать на колготки, но нарвалась на мошенников

16-летняя студентка одного из столичных вузов решила найти подработку, чтобы заработать на книги и колготки, но нарвалась на мошенников, сообщило РИА Новости.

Девушка откликнулась на объявление, где предлагали расшифровать аудиозапись интервью в текст. Девушку привлекла перспектива хорошего заработка: по ее словам, денег должно было хватить на книги, кофе, мороженое и колготки, а со временем можно было накопить и на телефон.

После того как студентка откликнулась, с ней связались и прислали первое задание. Россиянке пришлось вручную расшифровывать интервью с актрисой Ренатой Литвиновой. Когда работа была выполнена, девушке прислали ссылку и попросили назвать код из СМС. Оплата за работу не пришла, а с банковской карты студентки списали ₽10 тысяч — деньги, которые были отложены на оплату репетиторов.

Правоохранители напоминают: никогда не называйте код из СМС незнакомцам и не переходите по подозрительным ссылкам. Настоящие работодатели не требуют подтверждения личности через коды из сообщений. Если вам предлагают работу, но просят сообщить конфиденциальные данные — это верный признак мошенничества.

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