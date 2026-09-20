Привычка детства, которая калечит: врач развеял мифы о применении зеленки и йода

Классические растворы из домашней аптечки работают совершенно по-разному, а современная медицина и вовсе рекомендует отказаться от них при обработке свежих ссадин. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт и анестезиолог-реаниматолог клиники Juvi Clinic Андрей Соловьев.

Каждый с детства привык заливать бытовые порезы зелеными или коричневыми жидкостями, не задумываясь об их составе. Однако специалист подчеркивает, что йод и зеленка — это кардинально разные препараты, требующие разного подхода.

Главное отличие заключается в агрессивности воздействия. Спиртовой йод обладает сильным подсушивающим и прижигающим эффектом. Его задача — дезинфекция краев глубоких повреждений, обработка швов или снятие отека с помощью йодной сетки при ушибах. По словам Соловьева, заливать его в саму рану категорически запрещено из-за риска получить сильнейший химический ожог.

Раствор бриллиантового зеленого действует деликатнее. Он не выжигает живые клетки и не мешает естественной регенерации тканей, при этом надежно блокируя патогенную флору. Зеленка подходит для обработки мелких царапин, укусов насекомых, точечных высыпаний и мокнущих мозолей.

При этом эксперт отмечает, что современная медицина постепенно уходит от использования спиртовых антисептиков для первой помощи. Содержащийся в них спирт уничтожает не только вредные бактерии, но и защитные клетки организма — лейкоциты и фибробласты. В результате процесс заживления замедляется, сопровождается сильной болью и часто приводит к образованию грубых рубцов.

Соловьев советует выбирать средства по новым стандартам: для первичной обработки открытых повреждений подходят водные антисептики вроде Хлоргексидина или Мирамистина, которые не сушат кожу и не вызывают жжения. Если же требуется именно дезинфицирующее действие йода, лучше использовать его мягкий водный комплекс — Бетадин (повидон-йод).

Принцип простой: для раневой поверхности — безопасные водные растворы, а спиртовые настойки стоит оставить исключительно для дезинфекции здоровой кожи вокруг места травмы.