Фейковые сборы на лечение детей стали главной схемой мошенников

Мошенники все чаще используют искреннюю реакцию людей на ситуации с больными детьми, заявил в интервью «Газете.Ru» адвокат Альберт Халеян.

Одной из самых циничных схем стал сбор средств на лечение неизлечимо больных пациентов. Злоумышленники запускают сбор, создают иллюзию оказания помощи, а после смерти пациента часть денег возвращается клинике и становится доступной для произвольного использования организаторами. Публикации при этом удаляются, а жертвователи не получают отчетов. Доказать преступный умысел в таких случаях крайне сложно.

Еще один сценарий — взлом аккаунтов реальных людей или создание фейковых страниц от имени умерших. Мошенники имитируют сбор средств на похороны или помощь родственникам, используя чужие фотографии, поддельные документы и копируя стиль настоящих фондов.

Как распознать обман? В первую очередь нужно обратить внимание на реквизиты. Если вас призывают переводить деньги на карту физического лица — это тревожный сигнал. У легальных фондов есть официальные расчетные счета.

Также следует оценить аккаунт: подозрительно, если все публикации появились за один-два дня, нет живых фото из больницы, истории лечения и отчетов о поступлениях.

Нужно также проверить документы: нечитаемые печати, обрезанные сканы, несовпадающие фамилии в профиле и справках, отсутствие четкого диагноза — признаки подделки. Обратите внимание на отчетность: добросовестный фонд обязан публиковать отчеты о поступлениях и расходах. Их отсутствие — повод отказаться от перевода.

Следует обратить внимание на визуальные материалы: смазанные фото, нечеткие сканы, постановочные видео указывают на подделку. Если в публикации упоминается фонд, нужно проверить его официальный сайт. Если ребенка нет в списках подопечных, сбор почти наверняка фальшивый.

Ранее член ОП РФ Евгений Машаров предупредил о мошенничестве в преддверии отопительного сезона.