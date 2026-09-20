Почему смартфон в темноте вызывает резь в глазах и головную боль — объяснил офтальмолог

Использование смартфона в темноте может вызвать резь и тяжесть в глазах, головную боль в висках и размытую картинку при взгляде вдаль, заявил в интервью РИА Новости офтальмолог Ада Егорова.

По ее словам, при регулярном использовании телефона в темноте симптомы зрительного утомления, или астенопии, могут стать ежедневными, хотя за ночь обычно проходят.

Яркий свет экрана подавляет выработку мелатонина, что приводит к постоянной усталости глаз и сдвигу режима сна. Врач рекомендует не пользоваться смартфоном в полной темноте. Если это необходимо, например по работе, следует включить ночник или настольную лампу за спиной — чтобы уменьшить разницу в яркости между дисплеем и фоном.

Также не стоит читать лежа на боку одним глазом — это может вызвать эпизоды временной слепоты и дать разную нагрузку на правый и левый глаз.

Обратиться к офтальмологу и неврологу следует, если после вечернего чтения симптомы не проходят дольше десяти минут. Консультация врачей необходима, если картинка выпадает частями или темнеет вся половина поля зрения — в этом случае проблема может быть не связана со смартфоном, и откладывать прием нельзя.

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