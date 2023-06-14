Чуть меньше половины граждан России уверены в отличном качестве российских продуктов питания

Они считают, что в РФ производится заметно более качественная еда, чем за рубежом.

Эти цифры привело ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. 39% россиян уверены в превосходящем качестве еды, которая производится в стране. Еще 34% людей считают, что у зарубежных и российских продуктов сопоставимое качество. Только 15% опрошенных отдали предпочтение импортной продукции.

При этом 59% жителей России поддерживают действия правительства, которое наложило санкции на заграничные товары. Еще 31% респондентов жалеют о таком решении.