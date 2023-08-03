«Чуть не лишился ноги»: Видновские врачи спасли мужчину от ампутации правой ноги

Пятидесятипятилетний мужчина поступил в больницу в подмосковном Видном с жалобами на сильную боль и отек в правом колене. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Врачи провели обследование и выявили серозно-гнойную жидкость в коленном суставе у пациента. Отмечается, что воспалительный процесс мог привести к гангрене с последующей ампутацией ноги. Поэтому врачи выполнили артроскопическую санацию сустава через два небольших прокола в колене.

«После операции пациент отметил значительное снижение болевого синдрома, наблюдалась положительная динамика, отек спал», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Константин Брагинский.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в больницы области поставили тридцать восемь единиц тяжелого медоборудования.