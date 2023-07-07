Андрей Воробьев: 38 единиц тяжелого медоборудования появилось в больницах области с января

Тридцать восемь единиц тяжелого медицинского оборудования появилось в учреждениях здравоохранения региона с начала года. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей – это первичное звено», - отметил глава региона.

По его словам, в области активно ведется работа по строительству и ремонту поликлиник, открытию ФАПов в селах, привлечению высокопрофессиональных врачей и оснащению учреждений современным оборудованием.

«С начала года в наши больницы поступило тридцать восемь единиц тяжелого медоборудования. Новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберцах, Рузе и в других округах», - сообщил Воробьев.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

В Клинской областной больнице установили два цифровых рентген-аппарата, во взрослой поликлинике на улице Карла Маркса в Дубне – аппарат МРТ, в поликлинике №1 на улице 9 Мая – цифровой рентген. Люберецкая областная больница получила новую ангиографическую систему, Коломенская больница – аппарат КТ.

Всего с начала года медучреждения региона получили двадцать четыре рентген-аппарата, пять КТ-аппаратов, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.