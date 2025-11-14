Чужие фонды: в России раскрыли схему с незаконным переводом накоплений пенсионерки

В Ноябрьске произошел показательный случай защиты пенсионных прав граждан — прокуратура города помогла местной жительнице вернуть 127 тысяч рублей накоплений, которые без ее согласия были переведены в АО «НПФ Будущее». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Перевод средств состоялся еще в 2017 году, однако женщина не заключала договор с негосударственным фондом и не давала согласия на операцию. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании договора недействительным, который удовлетворили в пользу пенсионерки.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в Ноябрьске за последнее время — ранее прокуратура аналогичным образом помогла другому местному жителю вернуть незаконно переведенные накопления в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

