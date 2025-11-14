Подсчитана реальная зарплата, дающая возможность выйти на пенсию в ₽45 тыс.

Получение будущей пенсии в размере ₽45 тыс. возможно при накоплении примерно 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил финансовый консультант Дмитрий Трепольский. По его словам, такая величина ИПК достижима при заработной плате около ₽230 тыс. ежемесячно на протяжении 26 лет, что позволяет ежегодно получать максимальное количество баллов, сказал он « Газете.Ru ».

В октябре представители Госдумы заявили, что ориентир по средней пенсии в России должен составлять около ₽45 тыс. Эксперт пояснил, что на 2025 год прогнозируется фиксированная выплата порядка ₽8,5 тыс., а стоимость одного балла — около ₽140. При таких параметрах страховая пенсия, составляющая значительную часть выплат, должна достигать примерно ₽36,5 тыс. Для этого требуется накопить около 260 баллов.

Трепольский отметил, что достижение такого уровня для большинства работников практически нереализуемо, поскольку законодательные ограничения позволяют получить не более 10 баллов в год. Работник с зарплатой не ниже ₽230 тыс. в месяц может выйти на максимальное значение только при стабильном доходе на протяжении нескольких десятков лет.

По его оценке, вероятность того, что средняя пенсия в стране приблизится к ₽45 тыс. в ближайшие пару лет, близка к нулю. Эксперт считает данный показатель скорее обозначенной целью, чем реальным ориентиром для текущего бюджета. Он указал, что рост средней пенсии с ₽25 тыс. до ₽45 тыс. потребовал бы значительного увеличения расходов Социального фонда, что в существующих экономических условиях маловероятно.

Для выхода на такой уровень выплат в будущем, по мнению специалиста, необходимы комплексные преобразования: расширение числа рабочих мест с высокими «белыми» доходами, снижение доли теневой занятости, повышение эффективности экономики и корректировка бюджетных приоритетов. В качестве возможных источников роста доходов может рассматриваться изменение налоговой политики или выручка от использования природных ресурсов.

Депутат Николай Арефьев напомнил, что международные ориентиры предполагают пенсию на уровне 40% от средней зарплаты. При средней зарплате около ₽100 тыс. соответствующая пенсия должна составлять примерно ₽40 тыс. Сейчас среднее значение пенсий находится около ₽25 тыс.

Ранее Соцфонд назвал размер средней пенсии по старости в России.