В Шатуре снесли шесть аварийных жилых домов

С начала 2026 года в подмосковной Шатуре снесли шесть аварийных жилых домов. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, в городе Рошаль на улице Свердлова снесли двухэтажные дома № 40, 44, 45 и 46, а также одноэтажный дом № 12/8 на улице Октябрьской революции, все здания были построены в середине XX века. Со временем они утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными. После этого в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 79 жителей этих домов переселили в новые квартиры.

Кроме того, в поселке Пустоши ликвидировали двухэтажный деревянный дом № 14 на улице Центральной, в нем расселили 41-го жильца. В результате общий объем ликвидированного аварийного жилья составил более 2 тыс. кв. м, порядок использования освободившихся территории определит администрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.