Дачники попадут под прицел: за какой цветок россиянам грозит уголовная ответственность

Адвокат Олеся Слезкина в беседе с информационным агентством разъяснила, что выращивание на приусадебных участках ипомеи трехцветной может повлечь за собой уголовную ответственность. Это декоративное вьющееся растение, известное также как «утренняя слава», было включено в перечень запрещенных к культивированию еще в 2024 году, однако многие владельцы земельных наделов до сих пор не осведомлены об этом, пишет ТАСС .

По словам юриста, в списке растений, за которые предусмотрены штрафы или уголовное преследование, помимо традиционных конопли и мака, также числятся голубой лотос, гавайская роза, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала, турбина щитковидная, а также любые разновидности грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин.

Адвокат подчеркнула, что ипомея трехцветная является популярной декоративной лианой, которую садоводы часто высаживают вдоль заборов и стен зданий, не догадываясь о ее психотропных свойствах и о том, что культура включена в запрещенный список.

Специалист обратила внимание, что ответственность наступает не только за непосредственный посев, но и за бездействие. Если на территории участка произрастают наркосодержащие растения, появившиеся самосевом, а собственник не предпринимает мер для их уничтожения, к нему может быть применена статья 10.5 Кодекса об административных правонарушениях. Эксперты настоятельно рекомендуют садоводам тщательно изучить актуальный перечень запрещенных культур и при обнаружении таковых на своей земле незамедлительно принимать меры по их ликвидации.