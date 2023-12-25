Daily Mail: олений «вирус зомби» может перекинуться на человека

«Вирус зомби», распространившийся среди поголовья оленей в Йеллоустоунском национальном парке в США, может быть опасен и для человека, пишет Daily Mail.

Вирус является разновидностью коровьего бешенства. Он разрушает функции головного мозга. Животное перестает реагировать на внешние раздражители и апатично бродит по округе, пока не умрет.

Болезнь не лечится и чрезвычайно заразна.

Ею болеют олени, лоси и подобные им животные, но изучающие вирус ученые начинают бить тревогу. Они считают, что «вирус зомби» может преодолеть межвидовой барьер и в любой момент может начать распространяться среди других животных, а также перекинуться на человека.