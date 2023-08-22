Дайнеко порекомендовала гида с украинским флагом в соцсетях

Как сообщает издание «Утро.ру» , певица придерживается твердой патриотической позиции. Но недавние действия артистки заставили ее фанатов в этом усомниться.

Напомним, что сразу после начала СВО Виктория Дайнеко однозначно поддержала Россию. Однако Украина быстро внесла ее в свой санкционный список. За ней последовала и Канада, которая посчитала точку зрения российской исполнительницы пропагандистской.

Но недавно, хорошенько отдохнув в Стамбуле, звезда заказала экскурсию, которая ей очень понравилась. Поэтому Дайнеко решила порекомендовать своего гида, но не учла тот момент, что на его аватарке в профиле социальной сети стоит украинский флаг. Впрочем, певица, как и раньше, придерживается патриотизма, не обратив на эту мелочь внимания.