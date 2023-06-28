Данилов признал, что быстрое контрнаступление бывает только в сказках
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Секретарь совета нацбезопасности Украины признал, что контрнаступление не происходит мгновенно. Об этом пишет РИА Новости.
Политик заявил, что очень хотел бы, чтобы контрнаступление протекало значительно быстрее, но вынужден признать, что это возможно лишь в сказках. Данилов также отметил, что украинские военнослужащие проводят тяжелую работу каждый день, ведь это не прогулка, а противостояние. По мнению политика, нужно запастись терпением и подождать, чтобы увидеть результат.
Напомним, что контрнаступление длится с 4 июня. Президент Владимир Путин уже рассказал, что во время попытки наступления ВСУ несут большие потери и до сих пор не достигли успеха.