Данилов признал, что быстрое контрнаступление бывает только в сказках

Политик заявил, что очень хотел бы, чтобы контрнаступление протекало значительно быстрее, но вынужден признать, что это возможно лишь в сказках. Данилов также отметил, что украинские военнослужащие проводят тяжелую работу каждый день, ведь это не прогулка, а противостояние. По мнению политика, нужно запастись терпением и подождать, чтобы увидеть результат.

Напомним, что контрнаступление длится с 4 июня. Президент Владимир Путин уже рассказал, что во время попытки наступления ВСУ несут большие потери и до сих пор не достигли успеха.