Дапкунайте шокировала публику своим взъерошенным видом

Как сообщает портал «Дни.ру» , литовская актриса засветилась на фото в компании своих российских коллег.

Напомним, что наибольшую славу Ингеборга Дапкунайте получила именно среди граждан России. К слову, она не только набрала внушительную армию фанатов, но и достигла огромных успехов в своей карьере.

Но все закончилось из-за громкого скандала, когда Дапкунайте высказала необоснованные заявления в адрес нашей страны, отказавшись поддерживать с ней какой-либо контакт. Это лишило актрису театра и кино огромных заработков.

Сейчас она, как и все беглые звезды, столкнулась с финансовыми проблемами за границей. Ингеборга Дапкунайте даже не скрывает этого факта, подчеркивая его своим внешним видом на недавней публикации. На фото она предстала в компании своих российских коллег, при этом каждый из них выглядит потрепанно.