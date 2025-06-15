«Давайте выезжайте за мной»: трэш-блогер из Питера сожгла российский паспорт в прямом эфире

Ещё одна скандальная блогерша из Санкт-Петербурга, Александра, решила высмеять российский паспорт, предав его огню в прямом эфире. Об этом стало известно из сообщения телеканала «Царьград», которое было опубликовано в Телеграм-канале и сопровождалось видео с трансляцией действий девушки.

В ходе прямого эфира Александра сообщила, что хотела бы использовать паспорт в качестве туалетной бумаги, но он был уничтожен, и теперь она ожидает прибытия сотрудников правоохранительных органов, чтобы не выходить на работу.

«Я сожгла свой паспорт, давайте, выезжайте за мной», — кричит девушка, призывая полицейских задержать ее.

Причина поступка девушки — усталость от работы, как утверждает она сама. В Телеграм-каналах распространяется информация о том, что блогер работает в сфере стриптиза в Санкт-Петербурге. В социальных сетях пользователи выразили своё недовольство поступком девушки, выразив надежду на то, что скоро она найдёт место для «отдыха» на тюремной кровати.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали блогершу, что подтерлась российским паспортом.