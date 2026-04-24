В российском регионе важная трасса продолжает разрушаться с пугающей динамикой

За минувшую ночь специалисты зафиксировали дополнительное проседание на трассе примерно на 20 сантиметров, при этом общее разрушение уже достигло порядка 5 метров. Об этом доложил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Дмитрий Киселев.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире сообщил, что сейчас главное — обеспечить жителей ближайших населенных пунктов самым необходимым. Речь идет о продуктах и медикаментах. Для этого рассматривают вариант организации дополнительного автобусного маршрута. Он будет довозить людей до остановки Бенжереп, где можно будет пересесть на регулярные рейсы.

Кроме того, на месте ежедневно работает глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин. Он координирует все меры и докладывает о ситуации лично.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг состояния насыпи, однако, по данным профильного министерства, динамика остается отрицательной: грунт продолжает проседать. В настоящее время ведутся работы по организации временного проезда, но точные сроки полного восстановления движения пока не определены

Ранее из-за обвала этой трассы в Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Проблема у этой дороги оказалась давней — как сообщалось, трасса проседала на протяжении 40 лет. И вот теперь, похоже, ресурс окончательно исчерпан. Остается ждать, смогут ли дорожники стабилизировать ситуацию или разрушение продолжится дальше.