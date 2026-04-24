Внучка подожгла квартиру своей неуступчивой бабушки

В Кемерове внучка вместе со знакомым подожгла квартиру собственной бабушки. Причина — пенсионерка отказалась продавать жилье и делиться деньгами. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на информацию полиции Кузбасса.

Все началось с того, что в отдел обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что пришел в квартиру своей матери, которая сейчас живет в Москве, и увидел следы пожара и разбитое окно. Правоохранители выехали на место и обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости. Рядом лежала зажигалка.

Поджигателей нашли быстро. Ими оказались ранее судимый 33-летний мужчина и 26-летняя женщина. Последняя — внучка владелицы квартиры. Мотив, по данным полиции, прост: бабушка отказалась продавать жилье и передавать часть вырученных денег внучке. Та обиделась и решила мстить самым незаконным образом.

По предварительной картине события, ночью женщина вместе со знакомым повредили окно квартиры на первом этаже и подбросили бутылку с бензином. Повезло, что дома в этотм момент никого не было, а огонь не разгорелся по-настоящему серьезно. Однако напольное покрытие все же пострадало. Предварительный ущерб оценен примерно в 50 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Внучка и ее сообщник теперь будут ждать суда. А бабушка, судя по всему, получила веский аргумент в споре о наследстве — и, вероятно, окончательно укрепилась в своем решении квартиру не продавать.

