Ученые связали привычку дремать по утрам с риском смерти

Регулярная привычка спать подольше по утрам может быть не безобидной, а указывать на скрытые проблемы со здоровьем, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open. Ученые пришли к выводу, что у пожилых людей такие эпизоды сна связаны с повышенным риском смерти.

В работе исследователи из американской системы здравоохранения Mass General Brigham наблюдали за более чем 1300 людьми в возрасте около 80 лет. Оказалось, что те, кто дремал до 13:00, имели на 30% более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто спал позже днем. При этом каждый дополнительный час дневного сна увеличивал риск еще на 13%.

Авторы подчеркивают, что сама по себе дремота не опасна, но может быть маркером других состояний. «Чрезмерный дневной сон, вероятно, отражает наличие хронических заболеваний, нарушений сна или сбоя циркадных ритмов», — пояснила руководитель исследования Челу Гао.

Среди возможных причин — болезни сердца, диабет, нейродегенеративные процессы и апноэ во сне. Утренние эпизоды особенно настораживают врачей, так как могут указывать на сбой «внутренних часов» организма.

При этом ученые отмечают: речь идет о связи, а не прямой причине. Однако при частой сонливости в течение дня стоит обратить внимание на общее состояние здоровья и при необходимости пройти обследование.