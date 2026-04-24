Киркоров рассказал об отказе в шопинге в Louis Vuitton: менеджера уволили, а звезде подарили дорогую сумку

Филипп Киркоров вспомнил, как два года назад ему отказали в обслуживании в бутике Louis Vuitton в Майами. Артист был возмущен, позвонил супермодели Наталье Водяновой, и на следующий день менеджера уволили, а певцу подарили дорогую лимитированную сумку. Об этом пишет Lenta.ru.

В интервью стилисту Алеко Надиряну поп-исполнитель рассказал, что инцидент произошел задолго до нынешних событий. В отличие от Balenciaga, продавцы Louis Vuitton не стали связывать отказ с политической позицией артиста — причина была иной.

