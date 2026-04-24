Деловую россиянку отправили под арест за взятку в крупном размере

В Кемерове суд отправил под домашний арест 52-летнюю женщину, которую обвиняют в даче взятки должностному лицу. Речь идет о крупном размере. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК Кузбасса.

По данным следствия, женщина платила сотни тысяч рублей некой Струковой. Цель — получить особые условия. Какие именно, пока не раскрывается. Расследование продолжается. Суд счел доводы следствия достаточными для того, чтобы отправить обвиняемую не в СИЗО, а под домашний арест. Это более мягкая мера пресечения, но она тоже существенно ограничивает свободу передвижения и общения.

Статья, по которой обвиняют женщину, — «Дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере». Наказание по ней может быть серьезным. Максимальная санкция — до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Впрочем, пока речь идет только о предварительных выводах. Следствию предстоит установить все обстоятельства.

