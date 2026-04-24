Как создать надежный пароль и сберечь данные от мошенников: эксперты объясняют, почему нельзя повторять кодовые слова

Использование одинаковых паролей и хранение их на бумажке может обернуться серьезной утечкой данных, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации британских экспертов по кибербезопасности из National Cyber Security Centre. И проблема вовсе не в том, что можно забыть заветное кодовое слово.

Главная ошибка — повторное использование одного и того же пароля. Если один сервис взломан, злоумышленники могут получить доступ сразу к нескольким аккаунтам. «Достаточно одной утечки, чтобы открыть дверь ко всей цифровой жизни пользователя», — объясняет эксперт по кибербезопасности Джейк Мур.

Также не рекомендуется использовать личные данные — даты рождения, имена или любимые спортивные команды. Такие комбинации легко подобрать. Вместо этого советуют длинные фразы из случайных слов, которые сложнее взломать.

В век развитых технологий, когда почти вся ключевая информация о нас находится в компьютере, данные, хранящиеся в цифровом виде, надлежит защищать с особым вниманием. Даже записав свой пароль на физическом носителе, будьте максимально бдительны.