Обхитрила и прокляла: россиянка ловко обыграла телефонного мошенника

В Кемерове местная жительница не только не дала себя обмануть, но и записала разговор с аферистом. А потом передала аудио силовикам, чтобы другие знали, как действуют преступники. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

Неизвестный мужчина позвонил кемеровчанке и сообщил приятную новость: она якобы участвует в программе по замене домофона. Для «регистрации индивидуального кода доступа» попросил продиктовать цифры из пришедшего SMS. Звучало логично, если бы не одно но. В сообщении содержался пароль к личному кабинету мобильного оператора. Причем абонентом этого оператора женщина не являлась. На резонный вопрос — какое отношение замена домофона имеет к доступу в чужой цифровой аккаунт — звонивший внятно ответить не смог.

Женщина отказалась называть код. Сказала прямо: не доверяет незнакомцам. В ответ мошенник принялся убеждать, что ему абсолютно не нужны ни персональные данные, ни доступ к банковским приложениям. Но кемеровчанка оказалась подготовленной. Она знала о подобных схемах из СМИ и выдала аферисту всю его подноготную. Заявила, что после получения кода жертву обычно начинают шантажировать уголовной ответственностью, запугивать взломом аккаунта на Госуслугах и обвинять в финансировании терроризма.

Такого поворота звонивший явно не ожидал. Он сделал вид, что удивлен, похвалил женщину за осторожность и вежливо попрощался. Но кемеровчанка решила оставить последнее слово за собой. Она отправила в ответ проклятие. Запись женщина при этом передала в полицию Кузбасса.

Правоохранители рекомендуют всем ознакомиться с этим примером. Чтобы знать, как действуют преступники, и не попадаться на удочку. При малейших подозрениях разговор следует немедленно прекращать. Особое внимание — пожилым родственникам. Им стоит лишний раз напомнить о бдительности. История кемеровчанки — наглядный урок: иногда лучшая защита — это знание схем и немного здорового цинизма в разговоре с незнакомцами.

