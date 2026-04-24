Майские в Подмосковье вместо Турции: сколько стоит отдых рядом со столицей

Сервис «Авито Путешествия» подготовил для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подборку подмосковных домов, где можно спрятаться от городской суеты на майских праздниках: от лесных домиков с фурако и банями до коттеджей с бассейном и панорамными террасами. Цены начинаются от 6 тыс. рублей в сутки и практически не имеют предела, а ехать чаще всего не дольше часа от МКАД. В какую сумму обойдутся длинные выходные вблизи столицы — в материале.

Дом в хвойном лесу

Для тех, кто собирается на майские большой компанией, выбор начинается с просторных домов в хвойных массивах. Один из таких вариантов — двухэтажный коттедж в районе Алабушева под Солнечногорском, примерно в 20–25 км от МКАД по Пятницкому шоссе. Площадь порядка 200 кв. м позволяет комфортно разместить до 12–14 гостей.

Главный акцент здесь сделан на отдых по «горячему» сценарию: на участке стоит отдельная баня из хвойного бруса и японская купель фурако во дворе, которая особенно ценится в прохладную погоду. Дом рассчитан на автономный отдых: оборудованная кухня, несколько спален, гостиная для общих посиделок. Стартовая стоимость аренды — около 40 тыс. рублей в сутки.

Романтика для двоих и камерные форматы

Тем, кому нужно не шумное застолье, а перезагрузка вдвоем, эксперты советуют несколько компактных домиков. Один из них — А фрейм площадью около 30 кв. м в садовом товариществе под Солнечногорском. Дом-шалаш с дизайнерской отделкой, двуспальным спальным местом на антресоли и диваном внизу подойдет паре или небольшой семье. На террасе с видом на лес — кресло кокон и зона для утреннего кофе, во дворе — мангал с казаном, при желании можно заказать ту же фурако. Цены стартуют примерно от 6,5 тыс. рублей за сутки.

Еще один формат — компактная вилла для семьи с ребенком в районе Ярославского шоссе, в 25–30 км от МКАД. Дом площадью около 70 кв. м рассчитан на спокойный отдых: каминная гостиная, отдельная спальня, кухня с техникой и терраса с панорамным остеклением на лес. Из фишек — небольшая сауна с гималайской солью, ландшафтный дизайн участка, шезлонги и оборудованная зона барбекю. Стоимость аренды начинается примерно от 8–9 тыс. рублей в сутки.

Большие компании и формат «свой отель»

Если майские планируются как мини-корпоратив или семейный слет, в Подмосковье есть и варианты «дом вместо загородного отеля». Так, в 15–20 км от МКАД можно найти коттедж площадью порядка 1200–1300 кв. м, рассчитанный на проживание до 20–25 человек и прием гостей до 50 персон в отдельном банкетном зале.

На таких объектах обычно есть сауна, крытый бассейн, бильярд, караоке, зал с настольным теннисом и большая парковка во дворе. Территория оснащена несколькими террасами и беседками с мангалами, а стартовый ценник на аренду — от 20 тыс. рублей в сутки, с ростом в праздничные даты. Для большой компании это один из немногих форматов, где все размещаются под одной крышей и не зависят от расписания общих ресторанов.

Дом для тех, кто ценит дизайн

Отдельное направление — современная архитектура в лесу. Один из примеров — барнхаус в районе Дмитровского шоссе (около 45 км от Москвы), окруженный лесом с трех сторон. Площадь порядка 120–130 кв. м, две спальни, гостиная с высокими потолками, панорамная ванна в спальне, элементы умного дома, теплые полы и даже подвесная кровать на цепях в зоне отдыха. На улице — терраса, мангальная зона, баня и фурако с аэромассажем. Аренда стартует примерно от 16 тыс. рублей за сутки, дом рассчитан на компанию до шести человек.

Для любителей европейской эстетики подойдет фахверковый коттедж в Химках на краю оврага: несколько уровней террас, панорамные окна, камин в гостиной и пять спален плюс отдельный домик с сауной. На участке — подогреваемый круглый бассейн, зона с гамаками и верандой, теннисный стол. Минимальная стоимость аренды — около 50 тыс. рублей в сутки, зато по ощущениям это уже не просто загородный дом, а собственная мини-резиденция.

Таким образом, отдохнуть недалеко от Москвы на майских праздниках не выйдет дешевле 19,5 тыс. рублей за три дня. За выходные класса люкс в Подмосковье и вовсе придется заплатит порядка 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали рост бронирований домов на пятерых и более гостей в Московской области.