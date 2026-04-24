От крови и травы до соусов и вина: эксперты проверили список самых частых лайфхаков по удалению пятен

Популярный лайфхак с белым вином против пятен от красного оказался мифом, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование потребительской организации Which?. Эксперты протестировали советы пользователей и составили практическое руководство по удалению самых частых загрязнений.

Главный вывод — важнее не «народные методы», а правильная химия и температура. Например, кровь категорически нельзя стирать в горячей воде: из-за белков пятно буквально «запекается» в ткани. Оптимальный вариант — холодная вода с солью, которая помогает разрушить структуру загрязнения.

С красным вином тоже все не так очевидно. Вместо белого вина специалисты советуют средство для мытья посуды или лак для волос: «Поверхностно-активные вещества помогают воде проникать в волокна и выталкивать пигмент», — объясняют эксперты.

Для травы лучше работает паста из соды и средства для посуды, а жирные пятна от томатных соусов снова эффективнее всего удаляются тем же моющим средством. При этом солнечный свет может усилить эффект на светлых тканях.

Отдельно предупреждают о креме от солнца: отбеливатель может сделать пятна розовыми. Вместо этого рекомендуют уксус, который растворяет жирные компоненты.

Общее правило — использовать прохладную воду, тщательно промывать ткань и избегать агрессивной химии без необходимости.