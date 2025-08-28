Дебошир накинулся на бортпроводника из-за нужды в туалет и сорвал рейс

Конфликт возник из-за попытки пассажира воспользоваться туалетом во время взлета, что запрещено правилами безопасности. Об этом сообщает портал The Times of Israel.

Пассажир самолета, летевшего из Парижа в Тель-Авив, устроил скандал из-за желания сходить в туалет и сорвал рейс. Мужчина попытался пройти в уборную во время взлета, хотя это запрещено правилами безопасности. Когда бортпроводник остановил его, пассажир набросился на него с криками и попытался применить силу.

Пилоты приняли решение срочно посадить самолет на Кипре. Местная полиция задержала дебошира и сняла его с рейса. Остальные пассажиры продолжили путь в назначенный аэропорт.

Ранее мужчина скончался от сердечного приступа во время перелета на глазах жены.