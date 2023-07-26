«Дед какой-то»: пользователи сети не узнали изменившегося Малахова

Как сообщает издание «Утро.ру» , в интернете уже давно ходили слухи о том, что шоумену нездоровится. Все из-за того, что Андрей Малахов не только ушел из эфира, но и стал редко появляться в социальных сетях.

Однако после этого звезда все же вернулась в строй, вновь появившись на телевидении. Он значительно похудел, посвежел, но публика уверена, что Малахов сдал свои позиции.

Недавно журналист выступил с обращением к участникам фестиваля «Песенка года 2023», на который он должен был прийти, но не смог. Все из-за того, что даты мероприятия совпали с его отпуском.

Однако даже не это стало поводом обсуждения. Андрей Малахов внешне заметно изменился: он опух, зализал волосы назад и отрастил щетину – россияне от этого остались в шоке.