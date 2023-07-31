Деятельность Кузбасской шахты была ограничена судом из-за нарушений безопасности

Как сообщает издание «Vse42.ru» , хоть заседание суда и прошло в минувшую пятницу, 28 июля, все же на данный момент его постановление не приобрело законную силу.

Суд принял решение ограничить деятельность шахты Костромовская в Кузбассе из-за нарушения требований к промышленной безопасности. Введенные ограничения на ООО «ММК-УГОЛЬ» будут действовать в течение тридцати дней.

Представители компании заявили, что все заявленные нарушения уже были устранены, но суд, несмотря на это, все же принял решение об ограничении деятельности данного предприятия. Эта мера наказания была выбрана из-за административного правонарушения. Также важно отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу.