Декабрь в столичном регионе будет теплее нормы

Согласно прогнозам, первый зимний месяц в столичном регионе будет теплее нормы, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, отклонение составит более одного градуса.

Первая треть декабря будет теплой. Значительных осадков не ожидается. В ночные часы прогнозируется минусовая температура, но показатели будут ненамного ниже нуля. Днем ожидается примерно ноль градусов.

К пятому декабря выпадет немного снега, после чего в регион начнет заходить более морозный воздух. Ночами ожидается до девяти градусов ниже нуля. Легкие морозы сохранятся и во второй декаде месяца.

В последние несколько дней декабря температура воздуха ночью будет составлять от минус семи до минус девяти градусов. В завершение месяца и года температура поднимется — вероятна даже оттепель. Несмотря на это, снежный покров к Новому году сохранится.