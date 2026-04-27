Декрет обворовывает женщин. Миронов призвал засчитывать все три года в пенсионный стаж

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой: при начислении пенсии необходимо учитывать все три года отпуска по уходу за ребенком.

«Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу. Женщина посвящает себя ребенку, но в итоге теряет полтора года стажа», — цитирует парламентария ТАСС.

Политик подчеркнул, что его фракция уже вносила данное предложение на рассмотрение Госдумы неоднократно.

Помимо этого, Миронов добавил: необходимо также выплачивать пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года.

