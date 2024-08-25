Делегация из Ступино приняла участие в молодежном форуме в Челябинске

Делегация Ступино стала победителем в номинации «Лучшая презентация экспозиции бренд-выставки „Помним. Гордимся“ на Всероссийском молодежном патриотическом форуме городов трудовой доблести „Челябинск — ДНР. Герои танкограда. Путь к Победе“. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что Ступино представляли Михаил Шишков, Дмитрий Посокин и Кристина Крушина, воспитанники Центра «Армеец». Презентацию стелы «Город трудовой доблести», памятного знака «Хлеб войны» и памятника работникам Ступинского металлургического комбината представлял юнармеец Михаил Шишков.

На форуме ребята погрузились в историю городов трудовой доблести, поучаствовали в проектных мастерских, мастер-классах, презентациях и выставках, в молодежном флешмобе ко Дню российского флага. Посетили военно-учебный центр ЮУрГУ, где смогли познакомиться с военной техникой, поучиться азбуке «Морзе», посмотреть на запуск военно-исторический техники ХХ века.

За помощь в подготовке к бренд-выставке ступинская делегация благодарит Ступинский историко-краеведческий музей Ступино. Слова благодарности ребята также адресуют организаторам форума за прекрасное содержание и организацию масштабного мероприятия.