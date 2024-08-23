Делегация из Узбекистана посетила подмосковный лагерь «Литвиново»

Представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений ознакомились с организацией детского отдыха в подмосковном лагере «Литвиново». Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках рабочих встреч гости региона познакомились с жизнью подмосковного оздоровительного лагеря „Литвиново“: устоями, обычаями и традициями. Руководитель лагеря рассказал представителям другого государства о системе организации детского отдыха в регионе, о развлекательных и образовательных программах для детей, а также продемонстрировал инфраструктуру учреждения», — рассказали ведомстве.

Делегатам организовали экскурсию по лагерю. Они посетили концертный и спортивный залы, бассейн, боулинг и корпуса, где познакомились и пообщались с ребятами, которые недавно заехали на новую смену. Гости поучаствовали в мастер-классах, и даже сыграли с детьми в волейбол и партию на бильярде.

Примечательно, что визит гостей из солнечного Узбекистана совпал с государственным праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации. Поэтому на торжественной линейке гости вместе с ребятами узнали об истории флага, спели патриотические песни подняли флаг и обменялись подарками.