Делегация можайских поэтов посетила Литературный салон в г. Вязьма

Представители Можайского литературно-поэтического объединения «Вдохновение» посетили 34-ый творческий сезон, который на регулярной основе проходит в г. Вязьма. В этом году он назывался «Литературный салон – наша талантливая семья».

Поддержку делегации оказали администрация муниципалитета и Совета ветеранов Можайского городского округа. Мероприятие посетили представители творческой интеллигенции и участники литературно-поэтических объединений из разных городов Смоленской области.

Руководитель Можайского литературно-поэтического объединения «Вдохновение» Людмила Турашева рассказала, что сотрудничество можайцев и вязьмичей началось еще в 90-х годах. В то время в Можайске функционировало объединение «Родник». Города начали обмениваться делегациями с целью перенятия опыта. Так, в муниципалитет в разное время приезжали члены Союза художников РФ, поэтесса Вяземского литературного объединения «Звонница» Татьяна Нестерова, художники Наталья и Виктор Чайки.

«Теперь и мы по приглашению заведующей Литературного салона Елены Мармыш и благодаря предоставленному администрацией Можайского городского округа транспорту побывали в Вязьме на замечательном празднике. Примечательно, что состоялся он в год 785-летия со дня основания Вязьмы, и Литературный салон решил широко отметить эту юбилейную дату», — рассказала руководитель Можайского литературно-поэтического объединения «Вдохновение» Людмила Турашева.

В число делегации из Можайска вошли как известные поэтессы Валерия Калицкая и Галина Аносова, так и начинающий автор Юлия Яхно. Также на мероприятии присутствовали член клуба ветеранов «Родник» пос. Бородино Елена Серафонова, представители Можайского клуба «Активное долголетие», участники различных проектов Можайской библиотеки Борис и Татьяна Вдовенко. На творческом вечере также находились можайские поэты, которые со сцены декламировали стихи. В частности, зрителям представили произведения Анатолия Серафонова и Галины Аношиной.

Людмила Турашева во время приветственной речи напомнила, что Можайск и Вязьму объединяет не только преклонение перед творчеством, но и история. Оба населенных пунктов — города воинской славы.

В знак благодарности за дружбу делегация подарила Литературному салону памятные подарки, в числе которых икона Святителя Николая, книга Геннадия Мокеева «Можайск – священный город русских», редкое издание сборника стихотворений «В ста верстах от столицы».