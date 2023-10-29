Делегация Смоленской области посетила несколько соцучреждений Егорьевска

Делегация Смоленской области, во главе с заместителем председателя правительства и министром социального развития, посетила несколько социальных учреждений города Егорьевск.

Отмечается, что одно из первых посещений состоялось в Семейном центре помощи семье и детям «Преображение». Посетители делегации ознакомились с работой центра, проводимыми там программами и услугами. Было отмечено, что такие центры являются чрезвычайно важными для общества, предоставляя своим пользователям не только практическую помощь, но и эмоциональную поддержку.

Делегация также посетила добрый дом «Егорьевский». Здесь участники делегации познакомились с жильцами и условиями проживания, предоставляемыми в таких учреждениях. Помимо текущих услуг и возможностей для проживающих здесь людей, сотрудники доброго дома активно занимаются их социализацией и психологической поддержкой.

«Все, что вы делаете — не сравнится ни с чем! Так много всего хорошего, что нам еще долго анализировать увиденное», — делится своими впечатлениями министр социального развития Смоленской области, Елена Романова.

Более того, в ходе обсуждений делегация обсудила возможность расширения сотрудничества между Смоленской областью и городом Егорьевск в области социального развития. Была высказана идея об обмене опытом и знаниями, а также о возможности оказания дополнительной финансовой поддержки.