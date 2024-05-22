Делегацию международных журналистов ожидают в Клину
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Подмосковный городской округ примет участников международного медиа-форума «Диалог культур».
Сейчас в Петербурге проходит VIII международный медиа-форум «Диалог культур». Клинское телевидение «ТВ ПОИСК» также стало его участником.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сделал акцент на специфике работы в сегодняшних реалиях. Он особо подчеркнул важность этого самого диалога. Говорить, даже когда тебя не слушают. Через какое-то время эти слова могут стать важными и актуальными.
Форум посетили журналисты, режиссеры, фотографы, блогеры из 29 стран и 45 российских регионов. Участники мероприятия должны будут создать репортажи из нескольких городов. Среди них есть и Клин. Совсем скоро здесь ожидают крупную делегацию.