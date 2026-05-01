Дело «Русагро»: Генпрокуратура требует национализации активов миллиардера Мошковича на 86 млрд рублей

Громкое дело основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича перешло в стадию изъятия имущества. 1 мая 2026 года стало известно, что Генпрокуратура РФ подала масштабный антикоррупционный иск в Хамовнический суд Москвы. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства не только личные активы «майонезного короля», но и имущество его семьи и соратников. Сумма претензий по уголовному делу достигает 86 миллиардов рублей, а на кону стоит судьба одного из крупнейших агропромышленных холдингов страны, пишет Life.ru

Антикоррупционный десант в Хамовниках: кто в списке ответчиков

Иск, поданный заместителем Генпрокурора, направлен против широкого круга лиц, связанных с руководством «Русагро». Основными фигурантами дела об обращении имущества в доход государства стали:

Вадим Мошкович: Основатель холдинга и бывший сенатор.

Максим Басов: Экс-гендиректор «Русагро».

Члены семей: Супруга Мошковича Ирина Быковская, а также Юлия и Сергей Трибунские (последний — бывший топ-менеджер холдинга).

Юридические лица: ООО «Финансовый ресурс» и ООО Пкк «Профит».

Предварительная беседа в суде назначена на 4 мая 2026 года в 10:00. Прокуратура настаивает, что изымаемые активы были приобретены незаконным путем в период замещения Мошковичем государственных должностей.

Ущерб на 86 миллиардов: в чем обвиняют «майонезного короля»

Уголовное преследование Мошковича и Басова, начавшееся с их ареста в марте 2025 года, связано с агрессивным поглощением холдинга «Солнечные продукты». Следствие квалифицирует действия бизнесменов по нескольким тяжким статьям:

Мошенничество в особо крупном размере: Хищение 85% акций «Солнечных продуктов» у Владислава Бурова.

Легализация (отмывание) средств: Сумма незаконных операций оценивается в 86 млрд рублей.

Преднамеренное банкротство: Уничтожение конкурента для консолидации рынка.

Коррупция: Мошковичу также вменяют дачу взятки бывшему замглавы Тамбовской области Сергею Иванову.

Судьба «Русагро»: национализация или смена управления?

Иск Генпрокуратуры стал частью масштабной кампании по деприватизации активов крупнейших бизнесменов. Состояние Мошковича Forbes оценивает в $2,9 млрд (51-е место в рейтинге 2026 года). «Русагро» является ключевым игроком на рынке сахара, мяса и масложировой продукции в России (бренды «Московский провансаль», «Щедрое лето»). Передача активов холдинга государству может радикально изменить ландшафт продовольственного рынка страны, аналогично тому, как это произошло с активами ГК «Агро-Белогорье», доля в которых уже передана в управление Белгородской области.

Линия защиты: миллиард залога и отрицание вины

Вадим Мошкович и Максим Басов категорически отрицают все пункты обвинения. Защита настаивает, что сделка по «Солнечным продуктам» была рыночной, а преследование носит характер передела собственности. Стоит отметить, что при аресте в 2025 году Мошкович предлагал рекордный для России залог в 1 миллиард рублей, однако суд оставил его в СИЗО. С тех пор арест неоднократно продлевался, а в феврале 2026 года расследование было официально завершено.