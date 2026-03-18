Директор Института биологии старения, член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью «Газете.Ru» раскрыл механизмы негативного воздействия сладкой пищи на когнитивные функции в зрелом возрасте. По словам биолога, основную опасность представляют резкие колебания уровня глюкозы в крови, а также ее стабильно высокая концентрация.

Москалев пояснил, что за резким подъемом сахара следует мощный выброс инсулина, который провоцирует падение уровня глюкозы. Такое состояние приводит к энергетическому голоданию мозга. Хронически завышенные показатели сахара, в свою очередь, формируют инсулинорезистентность. Это состояние напрямую связано с риском возникновения деменции и наносит необратимый урон сосудам, питающим головной мозг.

Ученый подчеркнул, что мозгу требуется не просто поступление сладкого, а физиологичная и стабильная подача глюкозы. Достичь этого можно, заменив быстрые перекусы на сложные углеводы. Наибольшую пользу принесут цельнозерновые крупы, овощи и фрукты.

Специалист также развеял миф о безопасности искусственных заменителей. Он напомнил о рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выпущенной в 2023 году. ВОЗ не советует применять подсластители для контроля массы тела или профилактики хронических недугов, поскольку их долгосрочная эффективность не доказана. Кроме того, существуют сигналы о возможных негативных последствиях для здоровья. Москалев резюмировал, что правильная стратегия заключается не в поиске безвредной альтернативы, а в постепенном отказе от привычки к постоянно сладкому вкусу.