Демограф Ракша объяснил, почему запрет абортов в России не будет способствовать улучшению рождаемости

На тему запрета абортов в нашей стране стали говорить чаще в органах власти и церкви. По словам демографа Алексея Ракши, скачкообразного роста численности населения на фоне этого запрета не случится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что подобные примеры наблюдались в странах Европы за последние полвека.

По мнению эксперта, в этих странах меры были намного жестче предлагаемых в России.

Он резюмировал, что запрет абортов никоим образом не решит демографическую проблему.