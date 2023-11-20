Демограф Ракша объяснил, почему запрет абортов в России не будет способствовать улучшению рождаемости
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На тему запрета абортов в нашей стране стали говорить чаще в органах власти и церкви. По словам демографа Алексея Ракши, скачкообразного роста численности населения на фоне этого запрета не случится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что подобные примеры наблюдались в странах Европы за последние полвека.
По мнению эксперта, в этих странах меры были намного жестче предлагаемых в России.
Он резюмировал, что запрет абортов никоим образом не решит демографическую проблему.