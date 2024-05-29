Демограф Ракша перечислил способы избежать демографической ямы через шесть лет

Демография занимает центральное место в повестке дня любой страны, так как она оказывает влияние на социальное и экономическое развитие. Для России с ее обширной территорией и сокращающимся населением демографические тенденции имеют особое значение. Демограф Алексей Ракша перечислил инструменты стимулирования демографических процессов в России и спрогнозировал ситуацию через шесть лет. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, маткапитал за второго ребенка принес около 2,5 млн дополнительных детей. Однако в настоящее время почти растерял свою актуальность. Таким образом, если региональный маткапитал более 500-700 тыс. рублей, начиная со второго ребенка, то он работает.

Эксперт отметил, что также еще одной удачной мерой является единовременная выплата 450 тыс. рублей на семейную ипотеку, она за три с половиной года принесла свыше ста тысяч дополнительных третьих и последующих детей.

По его мнению, к 2030 году Россия достигнет дна демографической ямы, когда будет минимальное число женщин, способных родить ребенка.





