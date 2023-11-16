Демограф Ракша считает большое число разводов в России полезным для демографии

В нашей стране распадается больше половины всех заключенных браков. По словам демографа Александра Ракши, это может оказаться полезным для демографии, так как после развода люди нередко вступают в новые отношения, которые закрепляются новым ребенком. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что уровень разводимости в стране уже долгое время остается почти на одном и том же уровне.

По мнению эксперта, два года назад в КНР усложнили процедуру разводов, но это привело не к росту рождаемости, а, напротив, к ее падению.