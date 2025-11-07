«Демографическая яма». Власти Токио вводят четырехдневную рабочую неделю: спасет ли это рекордно низкую рождаемость?

Администрация Токио объявила о переходе на четырехдневную рабочую неделю в качестве стратегической меры для преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости.

Тревожным сигналом для властей стал коэффициент рождаемости, который в мегаполисе упал до исторического минимума — 0,99 ребенка на одну женщину.

Данная реформа преследует две цели: увеличение времени для семейного общения и снижение психологической нагрузки на сотрудников, обусловленной хроническими переработками. Родителям предложат сохранить стандартный рабочий график с полной оплатой труда или сократить ежедневную продолжительность работы на два часа для того, чтобы уделять семье больше внимания.

Кроме того, ранее государственные служащие имели право на один дополнительный выходной в месяц, тогда как в соответствии с новыми правилами такая возможность будет предоставляться еженедельно.

